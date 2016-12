Golden Globe, "Argo" batte il kolossal "Lincoln"

- A Beverly Hills si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe, considerati l'anticamera degli Oscar. "" ha battuto il kolossal di Spielberg". Il film diporta a casa la statutetta per Miglior Film Drammatico e Miglior regista.è l'acclamato Miglior Attore Drammatico per "Lincoln"., alla prima apparizione pubblica dopo la maternità, ha vinto come Miglior Canzone Originale per "".

Emozione per la presenza dell'ex presidente degli Stati Unitiper presentare il film di Steven Spielberg su Lincoln, che ha definito "un uomo capace di salvare l'Unione e abolire la schiavitù". Clinton si è guadagnato una standing ovation dal pubblico. Il Golden Globe alla carriera è andato a. L'attrice ha esordito con "ho 50 anni!", ha scherzato sul "coming out", ha ufficializzato il suo status anagrafico ("sono single") e ribadito il suo bisogno di privacy.Dunque a sorpresa "Argo" ha battuto ogni previsione ed è anche quasi stato snobbato alle nomination degli Oscar . Il film diretto e interpretato da Ben Affleck racconta la storia vera di una riuscita operazione dei servizi segreti americani durante la rivoluzione khomeinista in Iran. Il racconto della presidenza di "Lincoln" diretto da Spielberg è riuscito a portare a casa il premio al Migliore Attore Drammatico, Daniel Day-Lewis, convincente nel ruolo del presidente che abolì lo schiavismo, ma non ha ottenuto altro., favorita nella categoria Migliore Attrice Non Protagonista per il ruolo della moglie di Lincoln, è stata battuta da, la struggente operaia Fantine ne "", film tratto dal famoso musical di Broadway, a sua volta adattamento del capolavoro di Victor Hugo, che ha vinto nella categoria miglior commedia o musical e che ha visto anche la vittoria dinella categoria Miglior Attore Brillante.Due vittorie importanti sono andate anche a'" di Tarantino:ha vinto come Migliore attore non protagonista, e lo stesso Tarantino ha ottenuto il premio per la Migliore Sceneggiatura Originale. Un Golden Globe è andato a "", il film di Kathryn Bigelow sulla cattura e uccisione di Bin Laden: la protagonistaha ottenuto la vittoria nella categoria Migliore Attrice Drammatica, mentre l'analogo premio per le commedie è andato aper "Il lato positivo". L'attrice, diventata famosa per il ruolo della protagonista in "", è anche candidata agli Oscar.Infine il regista austriacosi è aggiudicato il Globe per il miglior film straniero con "", storia d'amore e morte fra due anziani coniugi.La serata è stata condotta da Tina Fey e Amy Poehler, che hanno sostituto Ricky Gervais.