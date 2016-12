Terzo film in arrivo per Checco Zalone

foto LaPresse Correlati UN CICLONE DI RISATE 09:07 - Checco Zalone ritorna. Re degli incassi 2011 con "Che bella giornata" l'attore barese sarà nuovamente protagonista di un film, scritto con il fedele Gennaro Nunziante (anche regista), "Sole a catinelle", la cui uscita è prevista nella prossima stagione cinematografica. - Checco Zalone ritorna. Re degli incassi 2011 con "Che bella giornata" l'attore barese sarà nuovamente protagonista di un film, scritto con il fedele Gennaro Nunziante (anche regista), "Sole a catinelle", la cui uscita è prevista nella prossima stagione cinematografica.

Dopo due anni "di riflessione" Zalone, che nel frattempo ha portato in giro il suo spettacolo teatrale "Resto umile tour", torna quindi sul grande schermo. Fare i conti con gli incassi record di "Che bella giornata", quasi 45 milioni di euro, secondo film più visto di sempre in Italia (dopo Avatar) e con il boom di "Cado dalle nuvole" non è stato facile. Tante le aspettative, tanta l'attesa e tante le responsabilità nei confronti del pubblico.



"Sole a catinelle" sarà tutto puntato su volti nuovi, il casting si apre lunedì a Roma, e racconta la storia, molto contemporanea, di un padre e di un figlio. Le scene, di cui non si rivela di più, saranno tutte girate tra la Toscana e il Sud Italia. "Due anni di scrittura ma non deluderà", dice all'Ansa il produttore Pietro Valsecchi, "anche se i tempi sono diversi, il mercato cambia rapidamente e certi numeri oggi ci sembrano talmente alti da sembrare di tanto tempo fa e invece "Che bella giornata" è solo del 2011. Paragonare quegli incassi con i futuri di "Sole a catinelle" sarà anacronistico. Ma noi ci crediamo, il film sarà divertente e con un grande cast".