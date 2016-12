Goggi: "Riparto da Gypsy, Gianni è con me"

foto Ufficio stampa Correlati LORETTA STAR DI GYPSY 08:04 - Con il marito Gianni Brezza era legatissima, insieme dividevano gioie e dolori del palcoscenico. Poi all'improvviso Loretta Goggi si è ritrovata sola e per un anno è rimasta circondata dai suoi "pensieri". Carlo Conti l'ha voluta a "Tale e Quale Show" e da lì poco a poco la rinascita grazie anche al musical Gypsy che debutta il 15 gennaio al Nuovo di Milano e segna il suo ritorno in scena: "Ma mio marito è sempre con me", dice a Tgcom24. - Con il marito Gianni Brezza era legatissima, insieme dividevano gioie e dolori del palcoscenico. Poi all'improvviso Loretta Goggi si è ritrovata sola e per un anno è rimasta circondata dai suoi "pensieri". Carlo Conti l'ha voluta a "Tale e Quale Show" e da lì poco a poco la rinascita grazie anche al musical Gypsy che debutta il 15 gennaio al Nuovo di Milano e segna il suo ritorno in scena: "Ma mio marito è sempre con me", dice a Tgcom24.

"Gypsy", nuova produzione firmata MAS, è un musical di Jule Styne con musiche di Stephen Sondheim che ha debuttato per la prima volta a Broadway nel 1959. Nonostante il titolo, la vera protagonista non è Gypsy Rose Lee, bensì sua madre Rose. Gypsy è la storia di una madre determinata a trasformare le sue due figlie, June e Louise, in star nel mondo dello spettacolo, quando il genere vaudeville era sulla strada del declino e il burlesque stava per nascere.



Un ruolo che lei ha definito "simpantipatico" come mai?

E' una specie di scioglilingua che ho inventato per Rose. E' una donna forte, coraggiosa ma anche frustrata e con delle debolezze. Insomma le ha tutte! Poi ha due figlie che cerca in qualche modo di tirare sue quando l'America negli anni 20 stava attraversando un periodo storico difficile.



Una madre coraggio?

Quasi. La prediletta June non ce la farà a farsi spazio nel mondo dello spettacolo mentre Louise diventerà una delle stelle del burlesque più amate degli anni 30. Rose aveva delle ambizioni da ragazza ma non ha potuto realizzarle e quindi ha cercato di trasmettere il suo amore per l'arte alle sue ragazze. E' molto simile alla madre di "Bellissima" interpretata dalla Magnani, solo che in quel caso quella donna era estranea allo showbiz.



"Gypsy" segna il suo ritorno alle scene, come mai ha scelto proprio questo musical? Avevamo con mio marito Gianni Brezza in mente da diverso tempo la volontà di fare il musical "Mame" ma ha dei costi molto elevati e in un momento sociale ed economico come questo non ci è sembrato proprio il caso di proporlo. Poi mi è arrivata la proposta di "Gypsy" una produzione storica e adatta anche ad una donna come me, non ci ho pensato due volte. E' una produzione importante con 17 cambi di scena e una storia che si snoda lungo un ventennio.



Dopo aver perso il suo grande amore è riuscita, prima in tv e ora a teatro, a risollevarsi. Che consiglio si sente di dare alle persone che si trovano nella sua stessa situazione dolorosa?

E' sempre difficile per un artista attraversare un momento di dolore, così come dare dei consigli in queste circostanze. Sono stata un anno ferma, da sola con i miei pensieri a cercare il senso dietro la morte e a questo disegno di Dio. Poi Carlo Conti mi ha invitata in una sua trasmissione e mi ha voluta a 'Tale e Quale Show' e poi ho recitato per il regista Fausto Brizzi nel suo film 'Pazze di me' (nelle sale dal 24 gennaio, ndr). Insomma sorrido, cerco di intrattenere il pubblico ma è sempre difficile. Di una cosa sono certa, Gianni è e rimarrà sempre con me.



INFORMAZIONI Al Teatro Nuovo di Milano (Piazza San Babila) dal 15 gennaio al 3 febbraio. Prezzi da 19.50 a 69 euro. Infoline 02.794026

Andrea Conti