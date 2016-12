L'ultimo saluto a Mariangela Melato

"Mariangela Melato, antidiva regina del palcoscenico, anticonformista per autenticità e non per moda, appassionata cittadina italiana, ci mancherai, ciao Mariangela". Poche parole quelle della Bonino quelle che ha pronunciato all'esterno della Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, alla fine dei funerali. Accanto a lei, Renzo Arbore, molto provato, che in lacrime, ha voluto si dicesse alla folla che era stata una richiesta della Melato che la Bonino parlasse per lei. Nella piazza la folla di circa mille persone ha accolto con un lungo applauso l'uscita del feretro, poco dopo tributato anche a Renzo Arbore, mentre lasciava la piazza sorretto da Marisa Laurito.



Presenti alla funzione c'erano fra gli altri Francesco Rosi, Ettore Scola, Giancarlo Giannini, Walter Veltroni, Gianni Letta, Lina Wertmuller, Gigi Proietti, Ursula Andress, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Gianni Boncompagni, Giuliana De Sio, Carlo Giuffre', Lina Sastri, Elena Sofia Ricci, che ha anche letto uno dei brani del Vangelo durante la cerimonia, Luciano De Crescenzo e Gianni Alemanno.



Il sindaco di Roma, commosso ha dichiarato: "Sono veramente addolorato per la scomparsa di Mariangela Melato, una delle attrici più importanti della storia del cinema e del teatro italiano. Oggi l'intera città di Roma si stringe intorno al ricordo di una grandissima artista, un vero gigante sul palcoscenico e nella vita. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore e nell'animo degli italiani. Di lei ricorderemo sempre la straordinaria capacita' di coniugare ironia e leggerezza, spessore intellettuale e profondità d'animo non solo nella commedia, ma anche nei ruoli più impegnati".