Muccino primo al boxoffice: "No all'invidia"

16:26 - Gabriele Muccino gongola del risultato positivo di "Quello che so dell'amore" che nella giornata di giovedì 10 dicembre ha conquistato la prima posizione al boxoffice, incassando 152mila euro. "Non mi curo dell'invidia, mi interessa solo del mio pubblico che mi segue da dodici anni", ha commentato il regista dopo le critiche negative americane.

"Non mi piace, quello che ho letto sulla stampa. - continua Muccino - Si è parlato di flop, ma è inesatto. Bisogna calcolare quanto un film incassa in tutto il mondo e non solo negli States. Se l'industria cinematografica Usa facesse affidamento solo sul mercato interno sarebbe un disastro. Perché nessuno ha scritto che il film, ad esempio, in Russia ha incassato sei milioni ed è andato bene in Spagna e in Inghilterra?".



E conclude: "Non c'è stato un mio film che ha incassato meno di nove milioni e mezzo. Sono fortunato ogni volta il mio film crea passioni, attacchi, clamore. Insomma non lascia mai indifferenti".