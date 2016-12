Melato, il dolore di Arbore: "Con lei mai un litigio"

foto LaPresse 16:42 - "Ho avuto la fortuna di conoscere una donna eccezionale". Renzo Arbore ricorda, tra le lacrime, - "Ho avuto la fortuna di conoscere una donna eccezionale". Renzo Arbore ricorda, tra le lacrime, Mariangela Melato, scomparsa a 71 anni per un tumore. "Sono stati 42 anni di conoscenza e di amore, mai una meschinità o un litigio, mai una volta la voce alzata". I due dopo una prima parentesi negli anni 70, erano tornati a far coppia dal 2007.

Una storia, la loro, di quelle grandi che non si fermano, nemmeno di fronte a una distanza spazio-temporale. "Mariangela era una signora di vera nobiltà di sentimenti ed etica nel suo lavoro - ricorda Arbore -, fatto sempre con enorme dedizione a migliorarsi e a migliorare per il pubblico. Ha sempre affrontato le cose più impegnative, importanti e difficili con un coraggio e una forza straordinaria che derivavano da qualità artistiche superiori".



Mariangela se ne è andata dopo avere "combattuto con la stessa intelligenza, determinazione e coraggio che hanno sempre caratterizzato la sua vita e il suo impegno artistico - spiega Arbore con commozione. "Lascia a tutti il suo esempio di amore per la vita, per l'arte e per il lavoro".



Renzo è stato vicino alla sua Mariangela fino alla fine, insieme alla sorella Anna e ai nipoti. Il grazie più sentito va da lui e dai familiari "a tutti i medici ed al personale che hanno assistito Mariangela in questa lunga e sofferta battaglia".