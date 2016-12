Neffa torna con una mamma e un bebé

foto Ufficio stampa 11:14 - A quattro anni di distanza dall'album "Sognando contromano" torna Neffa con il nuovo singolo "Molto calmo". E' una sorta di mantra, un invito a mantenere la calma nel bene e nel male, qualunque cosa accada. Sulla copertina del singolo un disegno tenero con una mamma che allatta il suo bambino. Non si sa ancora nulla sul nuovo progetto discografico. - A quattro anni di distanza dall'album "" tornacon il nuovo singolo "". E' una sorta di mantra, un invito a mantenere la calma nel bene e nel male, qualunque cosa accada. Sulla copertina del singolo un disegno tenero con una mamma che allatta il suo bambino. Non si sa ancora nulla sul nuovo progetto discografico.

Neffa aveva partecipato all'album "Due di picche" con J-Ax nel 2010 poi il silenzio per scrivere i brani del nuovo album da solista.



"Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo quando il treno se ne va quando il tempo se ne va - canta Neffa - quando tutto se ne va quando corri incontro a chi con le braccia chiuse non ha occhi più per te... devi stare molto calma devi stare molto calma quando vivono per te quando muoiono per te quando bruciano per te e raccontano per te le più belle storie che tu puoi sognare".