Di Caprio e Affleck, i grandi esclusi degli Oscar

10:43 - Non sono mancate le sorprese agli Oscar 2013. A farne le spese anche grandi nomi di Hollywood come Ben Affleck e Leonardo DiCaprio. Il cattivo di "Django Unchained" e il regista-attore di "Argo" sono infatti rimasti a bocca asciutta, non riuscendo a strappare neanche una candidatura. Oltre ai due attori esclusi anche Quentin Tarantino ("Django Unchained") e Kathryn Bigelow, regista del controverso "Zero Dark Thirty".

Un Salon des Refusés particolarmente affollato quello degli Academy 2013. Oltre a DiCaprio e Affleck bocciati anche alla regia Quentin Tarantino ("Django Unchained") e Kathryn Bigelow ("Zero Dark Thirty").



Il film della regista (premio Oscar nel 2010 per "The Hurt Locker") aveva già suscitato polemiche all'uscita in sala. "Zero Dark Thirty" ripercorre le concitate ore della cattura di Osama Bin Laden, scandagliando a fondo e svelando i retroscena di una delle più importanti operazioni militari del secolo.



Ma la lista degli snobbati di Hollywood non si ferma qui. Esclusi dalla cinquina anche gli attori Anthony Hopkins (star di "Hitchcock"), Bill Murray (nei panni di Roosvelt in "A Royal Weekend") e Jean-Louis Trintignant (protagonista di "Amour").



Sul versante femminile non convincono neanche Helen Mirren ("Hitchcock"), Marion Cotillard ("Rust and Bone") e Keira Knightley ("Anna Karenina")