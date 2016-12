La top ten dei "Vietati ai minori" milionari

11:26 - Curiosità per la trasposizione al cinema del bestseller erotico "50 sfumature di grigio" crescono. Intanto si sa che il film sarà vietato ai minori di 17 anni, il che significa che non lesinerà sulle scene di sesso. Un handicap o un attrattiva in più? Sono molti i film che, vietati ai minori, in passato sono stati campioni di incasso: quello di maggior successo "Showgirls", con oltre 20 milioni negli Usa. "50 sfumature" riuscirà a batterlo?

Segue al secondo posto la pellicola del 1990 "Henry & June" di Philip Kaufman. E ancora "Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante" di Peter Greenaway, al quarto "La Mala Educación" con un conturbante e spietato Gael García Bernal diretto da Pedro Almodovar, al quinto "Lust, Caution" di Ang Lee del 2007, al sesto "Légami!" sempre di Almodovar con Antonio Banderas in stato di grazia.



"Shame" che ha consacrato Michael Fassbender a sex symbol è al settimo posto seguito dal film cult di Bernardo Bertolucci "The Dreamers" all'ottavo. Una pellicola con protagonisti i giovani e sensualissimi Michael Pitt, Eva Green e Louis Garrel. Chiudono la speciale top ten "Crash" di David Cronenberg con James Spader e "Il cattivo tenente" di Abel Ferrara con Harvey Keitel.