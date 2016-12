"Lincoln" conquista 12 nomination agli Oscar

L'Italia dunque si deve accontentare "solo" di una nomination. C'era anche molta attesa per Elisa che con Morricone era tra le favorite per la canzone "Ancora qui", tratta da "Django Unchained" di Quentin Tarantino. Ma l'Academy ha preferito inserire nella categoria Miglior Canzone Originale "Vita di Pi" ("Pi's Lullaby"), "Les Miserables" ("Suddenly"), "Ted" ("Everybody Needs A Best Friend") "Chasing Ice" ("Before My Time") e appunto l'ormai quotatissima "Skyfall".



MIGLIOR FILM

Amour

Argo

Beasts of the Southern Wild

Django Unchained

Les Miserables

Vita di Pi

Lincoln

L'orlo argenteo delle nuvole

Zero Dark Thirty



MIGLIOR REGISTA

Michael Haneke (Amour)

Benh Zeitlin (Beasts of the Southern Wild)

Ang Lee (Vita di Pi)

Steven Spielberg (Lincoln)

David O. Russell (L'orlo argenteo delle nuvole)



MIGLIOR ATTORE

Bradley Cooper (L'orlo argenteo delle nuvole)

Daniel Day-Lewis (Lincoln)

Hugh Jackman (Les Miserables)

Joaquin Phoenix (The Master)

Denzel Washington (Flight)



MIGLIOR ATTRICE

Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)

Jennifer Lawrence (L'orlo argenteo delle nuvole)

Emmanuelle Riva (Amour) a 85 anni è l'attrice più anziana mai candidata all'Oscar

Quvenzhanè Wallis (Beasts of the Southern) a nove anni è l'attrice più giovane mai candidata agli Oscar

Naomi Watts (The Impossible)



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Amy Adams (The Master)

Sally Field (Lincoln)

Anne Hathaway (Les Miserables)

Helen Hunt (The Sessions)

Jacki Weaver (L'orlo argenteo delle nuvole)



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Alan Arkin (Argo)

Robert De Niro (L'orlo argenteo delle nuvole)

Philip Seymour Hoffman (The Master)

Tommy Lee Jones (Lincoln)

Christoph Waltz (Django Unchained)



MIGLIOR FILM STRANIERO

Amour (Austria)

Kon-Tiki (Norvegia)

No (Cile)

A Royal Affair (Danimarca)

War Witch (Canada)



MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE

Brave

Frankenweenie

ParaNorman

The Pirates! Band of Misfits

Ralph Spaccatutto