Adele riapparirà in pubblico ma è giallo

foto Ufficio stampa Correlati REGINA DELLE CLASSIFICHE 12:07 - E' mistero sulla prima apparizione pubblica di Adele dopo la maternità. La cantante dei record, il suo album "21" al top delle vendite americane per il secondo anno consecutivo, sarà presente alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe domenica. Gli organizzatori non si sbilanciano se come candidata per "Skyfall", tema portante dell'ultimo 007, o come cantante sul palco. Il giallo si infittisce e l'attesa cresce. - E' mistero sulla prima apparizione pubblica didopo la maternità. La cantante dei record, il suo album "" al top delle vendite americane per il secondo anno consecutivo, sarà presente alla cerimonia di premiazione deidomenica. Gli organizzatori non si sbilanciano se come candidata per "", tema portante dell'ultimo 007, o come cantante sul palco. Il giallo si infittisce e l'attesa cresce.

Dunque Adele è attesissima a Beverly Hills per la cerimona dei Golden Globe e sono in molti a scommettere la sua vittoria con "Skyfall" come Miglior Canzone Originale. Il brano peraltro ha dominato la classifica dei singoli.



La cantante di "Someone Like You" ha dato alla luce il suo primo figlio nel mese di ottobre avuto dal partner Simon Konecki ma da allora ha mantenuto un profilo molto basso e preservando la sua privacy con le unghie e con i denti.