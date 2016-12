Beyoncé, una mamma sexy di nuovo in pista

foto Gq Correlati E TORNA CON LE DESTINY'S CHILD

PANTERA SEXY SUL PALCO 18:24 - Beyoncé si è presa una lunga pausa dalle scene musicali per dedicarsi anima e corpo alla figlia Blue Ivy. Adesso è arrivato il momento di tornare e la cantante lo farà il 3 febbraio durante il Super Bowl, dove presenterà il nuovo singolo. Intanto Beyoncé ha posato supersexy per la copertina di febbraio di Gq dove è stata nominata tra le più sexy del 21esimo secolo. si è presa una lunga pausa dalle scene musicali per dedicarsi anima e corpo alla figlia Blue Ivy. Adesso è arrivato il momento di tornare e la cantante lo farà il 3 febbraio durante il Super Bowl, dove presenterà il nuovo singolo. Intanto Beyoncé ha posato supersexy per la copertina di febbraio di Gq dove è stata nominata tra le più sexy del 21esimo secolo.

A due anni di distanza da "4" Beyoncé torna alla carica con un nuovo disco di inediti a cui hanno collaborato tra i cantautori e produttori più stimati. Tra questi c'è sicuramente Ne-Yo. Non si sa ancora con certezza la casa discografica della cantante se lancerà un singolo prima del Super Bowl o proprio durante la cerimonia di apertura di uno degli eventi sportivi più attesi d'America ci sarà una presentazione in esclusiva.



Beyoncé sta già programmando il suo ritorno nei minimi dettagli e il primo passo è la copertina di "Gq" che la immortala in forma e più sexy che mai.