Malika: "Con mio marito Federico durerà"

IL MATRIMONIO 12:45 - Malika Ayane, dopo aver chiuso il suo tour, si prepara per il prossimo Festival di Sanremo dove presenterà "Niente" e "E se poi" firmati da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Intanto la cantante si racconta a Oggi parlando del suo felice matrimonio con il regista Danilo Brugia e dell'ex Cremonini dice: "Non potevo permettermi un fidanzato-bambino". Poi su Twitter specifica: "Non ho mai pensato che Cesare fosse un bambino, è un uomo stupendo". , dopo aver chiuso il suo tour, si prepara per il prossimo Festival di Sanremo dove presenterà "" e "" firmati dadei. Intanto la cantante si racconta a Oggi parlando del suo felice matrimonio con il registae dell'exi dice: "Non potevo permettermi un fidanzato-bambino". Poi su Twitter specifica: "Non ho mai pensato che Cesare fosse un bambino, è un uomo stupendo".

"Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti: 'dove andiamo a finire?'. - dice la cantante di Cesare Cremonini nell'intervista al settimanale - Ed è finito tutto, meno la stima e l’amicizia. Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino... E quando è uscita la notizia del mio matrimonio ha reagito appunto come un bambino. Però siamo rimasti uniti. Non molto tempo fa abbiamo cenato insieme ed è stato piacevole".



Del marito, il regista Federico Brugia, dice: "Lui ha arricchito la mia vita con due bambine che hanno l’età di mia figlia. Certo, un po’ mi sono complicata la vita, ma per fortuna abbiamo una tata come quelle dei telefilm - confida -. Il lunedì sera, nella nostra casa sui Navigli a Milano, abbiamo un rito: divano e film in dvd. Adesso stiamo occupandoci dell'opera omnia di Lelouch".



E conclude: "Sono del parere che bisognerebbe prima sposarsi e poi fidanzarsi".



E MALIKA SPECIFICA: "CESARE E' UN UOMO STUPENDO"

La cantante è intervenuta direttamente su Twitter con ironia sulle parole che il settimanale Oggi ha riportato durante l'intervista circa il suo ex fidanzato Cremonini: "Non ho mai pensato che Cesare fosse un bambino, è un uomo stupendo, che continuo a stimare, e per questo siamo rimasti uniti nel tempo … questo sì che è vero! Se ci siamo lasciati è perché lui era per Lennon e io per McCartney, perché diceva che quando guido non ho il senso della destra, perché una volta ha abbinato le righe bianche e blu ai bermuda finestrati e perché una volta ho chiamato gnocco fritto la crescentina".



CREMONINI SU TWITTER: "UN PO' DI LEGGERA VERITA'"

Anche il cantautore Cesare Cremoni si fa vivo su Twitter, prima retwittando le parole di Malika apparse su Facebook e poi scrivendo: "Ahahaha... Un po' di leggera verità non guasta mai! Che i problemi siano altri! Un saluto a tutti, sono in immersione musica! A presto!".