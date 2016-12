Razzie, "Twilight" fa incetta di nomination

Insomma un vero successo, da dimenticare e non replicare possibilmente. "Ottima" posizione anche per "Battleship" di Peter Berg, "Resident Evil, Retribution" con Milla Jovovich, e "Ghost Rider: Spirit Of Vengeance con Nicholas Cage". Kristen Stewart dal canto suo si aggiudica la nomination anche per "Biancaneve e il Cacciatore".

E' tripudio di spernacchi, alla trentatreesima edizione dei Razzie, nome che deriva dal verbo "to razz" spernacchiare appunto, anche per Adam Sandler con il suo film "That's my Boy", con ben otto nomination, seguito da “Battleship” e dal film per famiglie “The Oogieloves in the Big Balloon Adventure”.



Non c'è pietà per nessuno e nella lista i grandi nomi non mancano, da Rihanna, a David Hasselhoff, passando per Milla Jovovich e Nicolas Cage. L’annuncio dei Razzie, premi parodia degli Academy Awards, arriva sempre il giorno prima delle nomination agli Oscar, che verranno annunciate giovedì 10 gennaio. I vincitori dei 33esimi Razzie saranno annunciati il 23 febbraio, sempre alla vigilia della cerimonia di consegna degli Oscar.

