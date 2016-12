Sfoglia l'album dell'infanzia delle star

foto Tgcom24 Correlati STELLE BAMBINE: RIESCI A INDOVINARE CHI SONO?

Biondo e paffutello sul seggiolone, oppure con uno sguardo da birba che lascia già intendere un animo ribelle che si manifesterà da adulto. Guardando le foto da bambini delle stelle dello showbiz si possono avere conferme e sorprese. Da Madonna a Lady Gaga, passando per Leo Di Caprio, Kate Winslet, Brad Pitt e molti altri, ecco l'album dell'infanzia delle star.

Non è certo la prima volta che foto d'epoca di personaggi famosi escono allo scoperto. Ma spesso si tratta di immagini risalenti all'adolescenza o ai tempi dei primi passi nel mondo dello spettacolo.



Più difficile trovare corrispondenze con i volti di oggi quando si tratta di foto di bimbi ancora alle prese con il biberon o tutt'al più in età da scuola elementare.



Vero è che in alcuni casi i lineamenti erano già marcati sin da giovanissimi. Difficile non riconoscere la bambina Veronica Ciccone, futura Madonna, o anche Stephanie Germanotta, poi Lady Gaga. Per altri il giochino diventa più complicato...