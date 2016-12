Arnaldo Santoro: "Non ero pronto per Amici"

foto Ufficio stampa Correlati ARNALDO CANTA AD "AMICI" 09:36 - Nel 2010 Arnaldo Santoro esordisce nella classe di canto di "Amici" poi lavora al disco di Gegè Telesforo, "Nu Joy", per il brano "Last Goodbye". Il cantautore attualmente è in tour con Gegè e sbarcherà il 10 gennaio al Blue Note di Milano per poi girare l'Europa. Messo sotto contratto con la Sony, Arnaldo annuncia a Tgcom24 anche un nuovo disco a cui sta lavorando in queste settimane e su "Amici" dice: "In quel periodo non ero ancora pronto". - Nel 2010esordisce nella classe di canto di "" poi lavora al disco diper il brano. Il cantautore attualmente è in tour con Gegè e sbarcherà il 10 gennaio al Blue Note di Milano per poi girare l'Europa. Messo sotto contratto con la Sony, Arnaldo annunciaanche un nuovo disco a cui sta lavorando in queste settimane e su "Amici" dice: "In quel periodo non ero ancora pronto".

A quando risale la tua collaborazioen con Gegè Telesforo?

Ci conosciamo da sempre mi diceva: "Arnaldo il talento c'è, ma devi studiare, devi prepararti". Ha creduto in me fin dall'inizio, quando ero più piccolo non accettavo queste parole, pensavo fossi preparato convincendomi che il talento bastasse. Oggi a distanza di anni, sono maturato, ho studiato tanto, e mi sono dato da fare, ho stretto i denti e ho continuato a fare musica, ho capito che Gegè aveva ragione, ripensandoci all'epoca non ero pronto, non ero abbastanza preparato, il talento non è tutto,bisogna studiare e prepararsi e non smettere mai di farlo.



Com'è nato il brano "Last Goodbye"?

Quando Gegè ha visto che mi sono messo sotto, ha deciso di provare. Una mattina ricevo una sua telefonata: "ho scritto un brano, ti andrebbe di cantarlo?". Non riuscivo a crederci, ero contentissimo ed emozionato,mi metto le cuffie, la sento,ed è subito un amore a prima vista, lo richiamo e gli dico "Gè il brano è meraviglioso, ho buttato giù una melodia, fammi sapere se ti piace". Mi richiama e mi fa "Bene, ottimo, ci siamo!". Ed ecco che nasce "Last Goodbye", brano e musiche scritte con Gegè, il testo meraviglioso di Greta Panettieri (cantante di New York).



Cosa hai imparato dal tour con Gegè?

E' un maestro per me, un musicista fantastico e preparatissimo,una persona con un cuore grande. Gli devo molto, è un maestro, un musicista fantastico e preparatissimo, una persona con un cuore grande. Lo ringrazierò per tutta la vita, grazie a questa esperienza sono maturato moltissimo, mi ha insegnato cosa vuol dire "stare sul palco", imparare a stare a contatto con il pubblico ed essere sempre pronto e determinato. E' meraviglioso. Ora siamo in tour, a breve gireremo i teatri più importanti d'italia, andremo anche in Europa, fino ad arrivare in Giappone e Cina. Con Gegè non si smette mai di imparare.



Dopo l'esperienza ad Amici, cosa hai fatto?

Tornando al discorso di prima, ripensandoci, mi rendo conto che in quel periodo non ero pronto, non ero abbastanza preparato, mi mancava l'esperienza e lo studio, è giusto che sia andata come è andata. E' stata una bellissima esperienza, mi ha dato tanto, le batoste nella vita fanno bene. Dopo Amici ho continuato a studiare musica, canto e pianoforte, a scrivere e a creare musica. Succesivamente mi hanno assegnato una borsa di studio a Los Angeles, alla "Venice Voice Accademy", una delle migliori scuole di Venice, a LA ho conosciuto Giovanna Gattuso (direttrice e insegnante della scuola. ndr) è stata allieva di Seth Riggs, l'insegnante di Michael Jackson, oggi studion con lei,grazie a Giovanna e a Gegè sono migliorato moltissimo sulla tecnica e sull'utilizzo della voce. Ho collaborato al nuovo disco di Gegè Telesforo sotto Sony Music e hanno deciso di mettermi sotto contratto in Italia.



Con chi sei rimasto in contatto tra i compagni del talent show?

A dir la verità, li sento ogni tanto, non spessisimo, sono comunque sono rimasto legato ad Andrea Vigentini, Stefan, e Diana.



Cosa puoi anticiparci del tuo album?

Per adesso è tutto ancora in lavorazione con Alfredo Cerruti e Dado Parisini, Sto scrivendo molto, ora il mio dovere è studiare, scrivere musica e lavorare al meglio. Non vedo l'ora di avere un album tutto mio, scrivendo in italiano posso esprimermi al meglio.

Andrea Conti