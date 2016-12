"Amy Winehouse uccisa dall'alcol"

foto Ap/Lapresse Correlati CANTANTE DI TALENTO 16:26 - Morte accidentale, nessuna circostanza sospetta. L'intossicazione da alcol è l'unica causa del decesso di Amy Winehouse il 23 luglio del 2011. Il tasso presente nel sangue della cantante era infatti cinque volte superiore a quello consentito per la guida. La nuova istruttoria è stata affidata a Shirley Radcliffe dopo che si è scoperto che il medico che aveva fatto la prima autopsia non aveva le necessarie qualifiche. accidentale, nessuna circostanza sospetta. L'intossicazione daè l'unica causa del decesso diil 23 luglio del 2011. Il tasso presente nel sangue della cantante era infatti cinque volte superiore a quello consentito per la guida. La nuova istruttoria è stata affidata a Shirley Radcliffe dopo che si è scoperto che il medico che aveva fatto la prima autopsia non aveva le necessarie qualifiche.

"Amy Winehouse assunse volontariamente gli alcolici, un atto deliberato che ha preso una piega inaspettata e portato la paziente alla morte", assicura Radcliffe. Il tasso alcolico trovato sul sangue della cantante - continua il medico - "può colpire il sistema nervoso centrale al punto da indurre il soggetto in uno stato di sonno da cui non ci si sveglia più".



Dopo l'annullamento della prima perizia e la necessità di riaprire il caso, secondo i risultati di quest'ultima inchiesta, la morte della Winehouse non è avvenuta dunque in circostanze sospette e non sono state trovate tracce di stupefacenti nel corpo della star 27enne. La famiglia di Amy non ha assistito al nuovo esame, durato 45 minuti.