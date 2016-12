Jamie Foxx: "La violenza vera è fuori dal set"

foto LaPresse Correlati IL CAST SUL RED CARPET

VENDETTA E SANGUE 08:48 - In "Django Unchained" - il nuovo film di Quentin Tarantino in uscita il prossimo 17 gennaio - è uno schiavo in cerca di vendetta, ma fuori dal set Jamie Foxx è contrario all'uso delle armi. "Non è la violenza del cinema quella che crea problemi - spiega a "Vanity Fair", respingendo le accuse di chi punta il dito contro i film violenti - In Django poi, la violenza è una conseguenza dell'amore e del desiderio di giustizia, non è fine a se stesso".

Un fenomeno, quello della violenza gratuita, che lo ha toccato da vicino come attore e come padre. L'anteprima di "Django", fissata per il 19 dicembre, è stata infatti rimandata a causa della strage di bambini a Newtown e lui stesso ha dovuto accompagnare le figlie Corinne e Annalise ad alcuni corsi per riconoscere gli spari.



"Dopo tutte queste sparatorie ho dovuto portare mia figlia ad una esercitazione, dove le hanno fatto ascoltare dei colpi d'arma da fuoco così da riconoscerli - spiega amareggiato - Una volta si facevano le esercitazioni per i terremoti, ora per le sparatorie".



Altra piaga sociale che lo riguarda intimamente è il razzismo, tema centrale in "Django" e fenomeno non ancora pienamente superato negli Stati Uniti di Obama. "E' una storia che gli americani fanno fatica ad affrontare - ammette - Sono nato in Texas, era un mondo molto razzista. E questa è la principale ragione per cui sono così legato a questo film. Sono di quei posti dove certe cose sono accadute davvero".