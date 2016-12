Emma Watson scambiata per una minorenne

foto LaPresse Correlati METAMORFOSI SEXY

11:58 - "Dov'è il suo accompagnatore? Lei è minorenne...". Quando ha sentito queste parole Emma Watson non poteva credere alle sue orecchie. E sì, perché l'attrice ha raccontato su Twitter lo spiacevole episodio che le è capitato in aeroporto. Sarà per il capello corto e il viso da bambina, ma la 22enne è stata scambiata per una minorenne. Doppia beffa per la star di "Harry Potter" che, nonostante il successo planetario, ancora non viene riconosciuta.

L'addetto ai controlli dei passaporti - di un aeroporto che l'attrice non ha voluto citare - non ha guardato bene la data di nascita e pensava di avere di fronte una minorenne.



"Cosa???", ha risposto la povera Emma che ha anche ammesso: "Sapete qual è la cosa più triste? Non è la prima volta che succede". Ma alla Watson sarà dispiaciuto di più lo spiacevole equivoco o il fatto che il poliziotto non l'abbia riconosciuta?