Brilli: "Mirandolina, Richelieu della seduzione"

Dal 1751, da quando è stata scritta, la commedia di Goldoni è passata attraverso moltissime versioni e adattamenti, senza mai perdere la sua attualità e modernità. E ancora oggi il personaggio di Mirandolina lo si può considerare perfettamente al passo con i tempi. "Sì - conferma la Brilli -, perché usa tutti i sistemi possibili per un suo tornaconto personale. In più, l'unico disgraziato che non le cade ai piedi, lei lo vuole vedere tramortito".E' una donna molto calcolatrice, una vanitosa. Non è una buona, ovviamente. E' una che ragiona in termini di convenienza e non è contenta fino a quando tutti quanti non sono ai suoi piedi.Beh, unisce questo suo essere manipolatrice a una forte volontà di indipendenza: in un mondo dominato dal maschile lei decide di fare da sola. E questo me la rende simpatica. Altrimenti sarebbe terribile.Solo in parte, per il resto è tutta farina del sacco di Mirandolina, il suo carattere è quello di una prevaricatrice. D'altro canto lo dice chiaro e tondo: "Mi piace vedermi servita, vagheggiata, adorata".Lei usa tutto, tutti i tipi di seduzione, dalla più classica alla più subdola. Fa finta di essere amica, fa finta di essere dalla parte degli uomini. Ma la sua caratteristica è quella di fingere dicendo la verità. La sua è una forma sottile di manipolazione. Utilizza una parte di verità per fare i suoi comodi, gioca a fare la sincera. Una Richelieu della seduzione.Uno scambio alla pari. Nel cinema e nella televisione il tuo lavoro è cambiato, manipolato da altri. Tu reciti ma poi interviene il lavoro di regista, montatori, fonico... non si sa mai quale sarà il risultato finale. Tu puoi avere dei tempi perfetti e vederli stravolti dal montaggio. In teatro quello che fai ha un riscontro immediato.Siamo inondati di amore tutte le sere. Si possono usare solo superlativi. Abbiamo persino avuto gente che voleva acquistare posti in piedi...