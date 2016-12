Dieci anni dopo... Bowie! Ritorno a sorpresa

foto Ap/Lapresse Correlati I MILLE VOLTI DI UN CAMALEONTE DEL ROCK

13:46 - Compie oggi 66 anni David Bowie. Quale modo migliore per festeggiare il compleanno? Lanciare a sorpresa un nuovo singolo che anticipa l'album "The Next Day", in uscita a marzo. Una pubblicazione assolutamente inattesa e che arriva a dieci anni di distanza dall'ultimo lavoro dell'artista inglese, "Reality". Il brano "Where Are We Now?" è già in vendita via iTunes in 119 Paesi.

Persino nell'era del 2.0, della digitalizzazione globale, dell'occhio del web sulle vite di artisti e persone comuni, uno come David Bowie riesce a fare storia a sé. Per anni giornalisti e fan si sono messi sulle sue tracce, mentre lui dopo il malore accusato durante il tour del 2004 e l'intervento di angioplastica sembrava essersi ritirato definitivamente a vita privata.



Eppure nonostante ipotesi, speculazioni, indagini e gossip, nessuno sembrava essersi accorto che in realtà negli ultimi tempi il "Duca Bianco" stava lavorando al suo ritorno riuscendo a mantenere il più stretto riserbo per fare ancora più rumore al momento del lancio.



Accanto a sé Tony visconti, il produttore della trilogia berlinese e collaboratore fidato in tanti altri momenti della carriera di Bowie. L'album è stato scritto interamente da Bowie e registrato a New York. Il primo estratto, "Where Are We Now?", riporta alle sonorità rarefatte e raffinate di "Heathen", lavoro del 2001, non a caso prodotto anche quello da Visconti. Il video che accompagna il singolo è stato diretto da Tony Oursler. Bowie vi compare solo per mezzo di uno schermo antropomorfo, come quelli da lui utilizzati in scena nel tour del 1996, che ne rimanda il viso.



L'uscita di "The Next Day" è prevista per l'8 marzo in Australia e l'11 nel resto del mondo (in Usa sarà disponibile dal 12 marzo). Il disco sarà disponibile in due versioni, 14 brani in quella standard, tre bonus tracks in quella deluxe. Il velo è stato squarciato, ora non resta che attendere. Il 2013 musicale ha già una faccia migliore.



LA TRACKLIST:

01. The Next Day

02. Dirty Boys

03. The Stars (Are Out Tonight)

04. Love Is Lost

05. Where Are We Now?

06. Valentine's Day

07. If You Can See Me

08. I'd Rather Be High

09. Boss Of Me

10. Dancing Out In Space

11. How Does The Grass Grow

12. (You Will) Set The World On Fire

13. You Feel So Lonely You Could Die

14. Heat



Bonus tracks

15. So She

16. I'll Take You There

17. Plan