Vasco su Facebook: sono in studio

''Vasco è entrato in sala di registrazione. E' prevista una grande sorpresa entro la fine del mese''. E' l'ultimo post, apparso nel primo pomeriggio di lunedì, sulla pagina ufficiale Facebook di Vasco Rossi e firmato 'La Redazione'. Al post è allegata una foto del rocker di Zocca davanti a un leggio in quello che sembra proprio uno studio discografico. Immediata la reazione dei fan: 12.500 like e piu di 1.000 commenti.

Attendendo la "sorpresa" del Blasco (con ogni probabilità un singolo, magari anticipatore di un nuovo lavoro sulla lunga distanza), non resta che accogliere con sollievo la notizia insita nella notizia, vale a dire che il popolarissimo cantautore ha recuperato una condizione fisica buona dopo i tanti guai di salute che, lungo tutto il 2012, avevano fatto addirittura temere per la sua vita. Già alla vigilia delle Feste, Rossi aveva pubblicamente comunicato che stava meglio, che (parole sue), "si stava rimettendo dall'infortunio" e si era sbilanciato a promettere ai fan qualche live nell'estate a venire. Insomma, tra questa enunciazione e questa foto che lo mostra nel suo habitat naturale, uno studio, nell'atto di mimare un riff di chitarra come tante volte lo abbiamo visto sul palco c'è tutto per pensare che le "dimissioni da rockstar" presentate qualche tempo fa vengano ritirate. Per la gioia di milioni di fan.