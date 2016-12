Elio e le Storie Tese, trafugato premio di Sanremo

foto LaPresse Correlati ELIO E LE STORIE TESE DI NUOVO A SANREMO 18:15 - A 17 anni dalla loro prima partecipazione a Sanremo con "La terra dei cachi", che vinse il secondo premio, Elio e le Storie Tese tornano tra i big sul palco dell'Ariston. Ma intanto la targa di quel premio, nato tra le polemiche, è stata trafugata proprio in questi giorni dalla casa dello storico produttore discografico del gruppo Claudio Dentes. - A 17 anni dalla loro prima partecipazione a Sanremo con "La terra dei cachi", che vinse il secondo premio, Elio e le Storie Tese tornano tra i big sul palco dell'Ariston. Ma intanto la targa di quel premio, nato tra le polemiche, è stata trafugata proprio in questi giorni dalla casa dello storico produttore discografico del gruppo Claudio Dentes.

Il furto è avvenuto qualche giorno fa in via Pandino dove Dentes abita. I ladri hanno portato via oltre che alcuni monili e capi d’abbigliamento, anche la targa quindi di quel premio che la band milanese vinse non senza suscitare sospetti e rumors. La canzone infatti era stata sempre in testa dalla prima puntata, ma alla fine arrivò seconda, pare a causa di presunti brogli smascherati dai carabinieri. Quel premio insomma non era nato sotto una buona stella e ci hanno pensato i ladri a scrivere l'epilogo. Elio e le Storie Tese però sotto una buona stella continuano a cantare da allora.



E dopo Sanremo la band partirà per un nuovissimo tour di cui hanno già annunciato le date: "Dunque Natale è passato, il Capodanno anche, la Fine del Mondo non si è vista e a quanto pare siamo ancora tutti qui! Ok, fa ancora freddo ed è ancora inverno, ma visto che ci piace portarci avanti, ecco a voi le prime date confermate di quello che sarà il nuovo tour primaverile di Elio e le Storie Tese!", recita il loro comunicato. Si parte a marzo dal Teatro Astra di Schio (Vi), poi sarà la volta dell'Auditorium conciliazione di Roma il 4 e 5 aprile, del Teatro Bellini di Napoli l'8, del Teatro degli Arcimboldi di Milano il 12 e 13 e dell'Europauditorium di Bologna il 30 aprile, che al momento è l'ultima data. E Festival di Sanremo sul palco Elio e le Storie Tese promettono di fare scintille con due due inediti "Dannati forever" e "La canzone mononota".