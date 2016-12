Rupert Everett: "Ero una vera sgualdrina"

foto LaPresse Correlati FASCINO SUL RED CARPET

Adesso è l'immagine del perfetto gentleman inglese, ma in passato l'attore Rupert Everett non si è risparmiato in fatto di sesso ed eccessi. Omosessuale dichiarato da 20 anni, l'attore ha confessato al "Time" il suo turbolento passato da amante seriale: "Ero una sgualdrina, amavo il sesso. Non dovevano per forza essere attraenti. La mia intera esistenza ruotava intorno al sesso, in un modo o nell'altro".

Durante l'adolescenza la libertà sessuale è stato il mezzo con cui Everett si è ribellato alla rigida educazione cattolica impostagli a scuola. "Ero una sgualdrina, amavo il sesso - ha svelato al "Time" - A scuola ti dicevano di dire un'Ave Maria tutte le volte che avevi un'erezione".



L'attore ha collezionato un amante dietro l'altro, senza badare troppo all'aspetto fisico o al fascino dei suoi partner. "Non dovevano per forza essere attraenti. Molto dipendeva da come le luci ti illuminavano o da come i drink ti stendevano - ha dichiarato - La mia intera esistenza ruotava intorno al sesso, in un modo o nell'altro".



Un'esperienza che di certo gli è stata utile per affrontare al meglio il ruolo di Oscar Wilde nello spettacolo teatrale "Bacio di Giuda" di David Hare, attualmente in scena al West End di Londra.