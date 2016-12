Justin Bieber pizzicato con una canna

foto Olycom Correlati ECCO LA NUOVA FIAMMA DI BIEBER

12:39 - Dopo il tragico incidente al paparazzo, altri guai in vista per Justin Bieber. TMZ ha infatti pubblicato online alcuni scatti in cui l'idolo degli adolescenti tiene in mano una sigaretta, anzi per meglio dire una canna, stando all'autorevole sito di gossip. Bieber sarebbe stato "beccato" qualche giorno fa durante una festa in una stanza d'albergo a Newport Beach in California.

Immediate le reazioni del management di Bieber, che parla di "manipolazione" delle foto, e, si suppone, grossa delusione per le fans di tutte del ragazzino sbarbato acqua e sapone, timido e amatissimo da tutte.



In realtà che cosa Jusitin tenga davvero nella mano sinistra non è chiaro, che si tratti di uno spinello lo ha ipotizzato TMZ, ironizzando sulla difesa dell'entourage del cantante, ma Bieber stesso scrive sul suo profilo Twitter, quasi ad ammettere l'"errore" commesso: "Everyday growing and learning. trying to be better. u get knocked down, u get up", ovvero "Ogni giorno si cresce e si impara, cercando di fare meglio. Cadi e ti rialzi.." e per placare definitivamente le polemiche aggiunge. "Back on tour tomorrow. ready to see u all smile. time to do what im supposed to be doing. performing", ricordando ai suoi followers che tutto tornerà come prima: "Domani torno in tour, sono pronto a farvi sorridere, è tempo di fare quello che devo fare: esibirmi”. Una caduta di stile insomma, ma l'idolo delle ragazzine pare essersi già rialzato.