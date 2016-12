I Vanzina sbancano il box office

foto LaPresse 11:49 - La commedia delicata dei fratelli Vanzina, " weekend della Befana seguita da altre due new entry: il thriller psicologico e mitteleuropeo "Giuseppe Tornatore e l'action-movie "Jack Reacher - La prova decisiva" con un Tom Cruise tonico e anche troppo pieno di ironia. - La commedia delicata dei fratelli Vanzina, " Mai Stati Uniti ", balza subito in testa al box office deldellaseguita da altre due new entry: il thriller psicologico e mitteleuropeo " La miglior offerta " del premio Oscare l'action-movie "J" con un Tom Cruise tonico e anche troppo pieno di ironia.

"Lo Hobbit-Un viaggio inaspettato", fantasy di Peter Jackson, sprofonda dal primo al quarto posto portando però a casa un incasso, fino ad ora, di oltre 15 milioni di Euro (il più alto di queste festività natalizie). E nel segno anno nuovo nuovi film, oltre ai primi tre posti conquistati da altrettante new entry, si attestano in coda al box office altri due titoli nuovi di zecca. Ovvero, al nono, la spy story "The Master" di Paul Thomas Anderson con l'incredibile coppia di attori Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman e al decimo "Le avventure di fiocco di neve" diretto da Andres G. Schaer, storia di un gorillino bianco che cerca in ogni modo di diventare nero per farsi accettare dai suoi simili. Il mistico "Vita di Pi" del premio Oscar Ang Lee mantiene la sua quarta posizione. In calo nel weekend della Befana il box office totale, poco più di 12 milioni, meno 14% rispetto allo scorso weekend che si era attestato a oltre 14 milioni.



