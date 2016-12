foto Dal Web

23:17

- Si è spenta a Roma a 85 anni Giovanna Bemporad, poetessa e traduttrice, amica, fra gli altri, di Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Ungaretti e Camillo Sbarbaro. Nata a Ferrara, Bemporad ha esordito a 15 anni con la traduzione in endecasillabi dell'Eneide, compiuta in 26 notti. Ma è l'Odissea il poema al quale ha dedicato tutta la sua vita e con il quale ha vinto nel 1993 il premio alla traduzione in forma poetica del ministero per i Beni culturali.