Lily Allen scambia peto per doglie

foto LaPresse 11:51 - Nelle prossime settimane Lily Allen dovrebbe partorire il suo secondo figlio, nel frattempo la cantante 27enne è stata protagonista di un episodio divertente. Ha infatti scambiato la flatulenza per le doglie e si è subito allarmata. Così ha raccontato su Twitter la sua disavventura: "Pensavo di essere in travaglio invece era solo un peto". - Nelle prossime settimanedovrebbe partorire il suo secondo figlio, nel frattempo la cantante 27enne è stata protagonista di un episodio divertente. Ha infatti scambiato laper lee si è subito allarmata. Così ha raccontato su Twitter la sua disavventura: "Pensavo di essere in travaglio invece era solo un peto".

Da un anno Lily è già mamma della piccola Ethel Mary e con le gravidanze la cantante non ha avuto grande fortuna tanto che ha avuto ben due aborti che l'hanno portata alla depressione come ha confessato recentemente in tv.



Ma ormai è acqua passata e ora si prepara a rendere il marito Sam Cooper di nuovo papà e ci scherza persino su: "Il 2013 sarà grande perché penso di passare solo qualche giorno incinta, a differenza degli ultimi tre anni".