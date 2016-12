Addio a Negrini, fondatore dei Pooh

foto Ufficio stampa Correlati QUAL E' LA PIU' BELLA CANZONE SCRITTA DA NEGRINI? VOTA!

E' morto, all'età di 66 anni, il fondatore e paroliere della maggior parte delle canzoni dei Pooh, Valerio Negrini. La notizia è stata data dall'ufficio stampa del gruppo musicale precisando che la morte è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì nell'ospedale Santa Chiara di Trento a causa di un infarto.

"E' troppo difficile, in un momento come questo, riuscire a racchiudere in poche parole la nostra sofferenza - hanno detto Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, che hanno appreso la notizia della morte di Valerio Negrini dalla moglie Paola nel pieno del dolore -, possiamo soltanto dire che la nostra strada è stata sempre tracciata dalla sua poesia".



"Non ci sono parole per descrivere un dolore così grande e improvviso - ha detto Stefano D'Orazio -: è una parte della mia vita che se ne va e già sento un vuoto incolmabile, buon viaggio amico mio".



Negrini è sempre stato considerato il quinto Pooh (pur lui non amando questa definizione). Dopo aver fondato la band ed esserne stato il primo batterista, lascio il posto dietro le pelli proprio a D'Orazio continuando però a collaborare con il gruppo per la stesura dei testi.



ALCUNE DELLE CANZONI SCRITTE DA NEGRINI:

Piccola Katy

Amo lei

Pensiero

Tanta voglia di lei

Noi due nel mondo e nell'anima

Quando lei va via

Parsifal

Infiniti noi

Se sai, se vuoi, se puoi

Ninna nanna

Linda

Dammi solo un minuto

Io sono vivo

Notte a sorpresa

Canterò per te

Stagione di vento

Sei tua, sei mia

Chi fermerà la musica

Non siamo in pericolo

Giorni infiniti

Uomini soli

Amici per sempre

Per quelli come noi

Dove comincia il sole

Vento nell'anima