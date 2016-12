Lindsay Lohan sfrattata per i troppi debiti

foto LaPresse Correlati SI CONSOLA A LONDRA

ARRESTATA PER RISSA 10:01 - Ha passato l'ultimo dell'anno in un albergo di Londra, in compagnia della madre, ma per Lindsay Lohan non era soltanto una vacanza. Perché pare che l'attrice, che negli ultimi mesi ha collezionato debiti, si stata appena sfrattata dalla sua casa americana. L'attrice da tempo non pagava più l'affitto, così i proprietari della mega villa da 8mila dollari al mese hanno deciso di cacciarla. - Ha passato l'ultimo dell'anno in un albergo di Londra, in compagnia della madre, ma pernon era soltanto una vacanza. Perché pare che l'attrice, che negli ultimi mesi ha collezionato debiti, si stata appena sfrattata dalla sua casa americana. L'attrice da tempo non pagava più l'affitto, così i proprietari della mega villa da 8mila dollari al mese hanno deciso di cacciarla.

I conti bancari dell'attrice 26enne sono stati infatti congelati dall'Internal Revenue Service a causa delle tasse non pagate nel 2009 e il 2010 e per le onerose cause legali.



Tanto che Lindsay ha dovuto mettere all'asta i suoi gioielli per pagare i debiti e uno strip club newyorkese le ha chiesto di recente di lavorare per loro. In cambio di uno spogliarello, lo "Scores" comprerà tutti gli oggetti all'incanto. Non solo. Si è anche offerto di pagare l'affitto della villa in cui la star abita per i prossimi due mesi. Ma la Lohan ha detto no e si è ritrovata gli scatoloni sulla strada.