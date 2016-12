La voce di Annalisa "scalda" l'Era Glaciale

foto Roberto Covi Correlati VIDEO IN ANTEPRIMA 12:34 - Esce in dvd e blu-ray, l'11 gennaio, "L'Era Glaciale 4: continenti alla deriva", quarto capitolo della saga del branco più esilarante del grande schermo. Per festeggiare l'evento è in uscita "Pirati", il nuovo brano di Annalisa. "Lavorare a un progetto di questo tipo è stato molto divertente, - racconta Annalisa - un'esperienza nuova per me, che mi ha dato anche la possibilità di confrontarmi con il mondo dei cartoni animati e del cinema". - Esce in dvd e blu-ray, l'11 gennaio, "L'Era Glaciale 4: continenti alla deriva", quarto capitolo della saga del branco più esilarante del grande schermo. Per festeggiare l'evento è in uscita "Pirati", il nuovo brano di Annalisa. "Lavorare a un progetto di questo tipo è stato molto divertente, - racconta Annalisa - un'esperienza nuova per me, che mi ha dato anche la possibilità di confrontarmi con il mondo dei cartoni animati e del cinema".

Classe '85, vincitrice per due anni consecutivi del Premio della Critica ad Amici, cresciuta tra Mina e Joni Mitchell; Annalisa ha all'attivo due album: "Nali", il disco d'esordio e l'ultimo "Mentre tutto cambia" pubblicato lo scorso maggio e nel 2013 sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo.



In questo episodio, i nostri prodi protagonisti affrontano una vera e propria catastrofe naturale che li porta a incontrare nuovi spassosissimi personaggi, tra cui Shira, l'affascinante e pericolosa tigre che ruberà il cuore al temerario Diego.



Ed è proprio Shira, il personaggio che più di tutti si evolve nel corso della narrazione, ad aver ispirato "Pirati". Il nuovo brano di Annalisa, infatti, scritto e registrato per l'occasione, affronta i temi della lealtà, dell'amicizia, della libertà di scegliere e di cambiare, senza rinunciare alla vivacità che da sempre è la cifra caratterizzante delle avventure del branco glaciale.