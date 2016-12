Il 2013 si apre con "Lo Schiaccianoci"

Teatro Manzoni



"Lo Schiaccianoci" è divenuto, in un tempo relativamente breve (il debutto in Italia avviene nel 1938) un balletto popolarissimo, spesso usato – e abusato – come una sorta di 'strenna' natalizia, una specie di fiaba gioiosa dedicata all'infanzia.In realtà è semmai dedicato, verrebbe da dire, alla 'tragedia' dell'infanzia, ovvero al doloroso e traumatico atto del crescere, al difficoltoso abbandono del mondo dei giochi e delle sicurezze, al superamento di quella "linea d'ombra" che segna il passaggio verso le tortuosità dell'adolescenza...Adottando l'andamento e gli espedienti del thriller e coniugandoli con il linguaggio della danza contemporanea, Lo Schiaccianoci – con la sua dilatazione mostruosa della dimensione domestica, le sue mini-battaglie, la violenza e l'orrore sottesi in tutta la narrazione – si presta a farsi specchio fedele delle generazioni odierne, precocemente private dell'infanzia (e quindi del diritto all'innocenza) dall'informazione ossessiva e indiscriminata dei media, che hanno ormai trasformato la guerra e ogni altra violenza in 'spettacolo' da guardare con distratta indifferenza in qualsiasi momento della giornata...In questa nuova elaborazione drammaturgica di Riccardo Reim , dove spesso situazioni e psicologie vengono letteralmente ribaltate, lo Schiaccianoci – sorta di inquietante alter ego di Drosselmeyer, quasi un Mr. Hyde – diviene il grumo di tutti gli incubi della piccola Clara, sinistro personaggio capace di assassinare il fratellino Fritz o di trasformarsi in una macabra Fata Confetto (simbolo dell'ingannevole 'dolcezza' dei malvagi)... Passando di spavento in spavento, Clara, novella Alice con un in più di sbigottito candore, si desterà quando ormai l'incubo sembra schiacciarla senza più scampo.