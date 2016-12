L'ultimo 007? Bello, ma... quanti errori!

foto Da video 11:09 - Da sempre il cinema non è un'arte infallibile. Da centurioni romani con l'orologio al polso a scene dove uno inizia con una maglia rossa e finisce con una blu, la storia del grande schermo è zeppa di errori. Secondo il sito moviemistakes.com il film peggiore dell'anno è stato "Men in Black III" (63 errori), ma a seguire c'è l'apprezzatissimo "Skyfall", l'ultimo 007, con 35 errori. A volte ci si può divertire anche con qualche imprecisione... - Da sempre il cinema non è un'arte infallibile. Da centurioni romani con l'orologio al polso a scene dove uno inizia con una maglia rossa e finisce con una blu, la storia del grande schermo è zeppa di errori. Secondo il sito moviemistakes.com il film peggiore dell'anno è stato "Men in Black III" (63 errori), ma a seguire c'è l'apprezzatissimo "Skyfall", l'ultimo 007, con 35 errori. A volte ci si può divertire anche con qualche imprecisione...

Il distacco tra gli errori in "Men in Black III" e quelli in "Skyfall" è notevole, ma paradossalmente fa più effetto il secondo. Se infatti il terzo episodio della saga con Will Smith è stato massacrato dalla critica (e in parte snobbato dal pubblico), fa specie trovare così tante inesattezze in uno dei migliori film dell'anno, come l'ultimo 007.



Scene dove Bond si tuffa nell'acqua gelata e nell'inquadratura successiva è perfettamente asciutto; macchine di Istanbul con targa francese; bottiglie che si svuotano miracolosamente da sole da un'inquadratura all'altra o ancora valigette che scompaiono da tavoli. Sono solo alcune delle inesattezze che costellano il film di Sam Mendes.



A completare la top five dei film con più sviste ci sono tre pellicole del genere supereroistico. Al terzo posto c'è infatti "Il cavaliere oscuro: il ritorno", terzo film della saga di Batman diretta da Nolan, con 24 errori. A pari merito il nuovo "Spider-Man". Ultimo, con "soli" 22 errori, il fortunatissimo "The Avengers".