Ke$ha: "Non mi piacciono solo gli uomini"

Dopo la tragedia provocata dall'uragano Sandy ha fatto mea culpa per la canzone "Die Young", adesso Ke$ha torna a far parlare di sé con una dichiarazione che affida a "Seventeen Magazine" circa le sue inclinazioni sessuali. "Non mi piacciono soltanto gli uomini, mi piacciono le persone", assicura. Insomma, la 25enne icona sexy della musica ammette di essere bisessuale. Ma per chi la segue da tempo, forse, non è una sorpresa. - Dopo la tragedia provocata dall'uragano Sandy ha fatto mea culpa per la canzone "Die Young", adessotorna a far parlare di sé con una dichiarazione che affida a "" circa le sue inclinazioni sessuali. "Non mi piacciono soltanto gli uomini, mi piacciono le persone", assicura. Insomma, la 25enne icona sexy della musica ammette di essere. Ma per chi la segue da tempo, forse, non è una sorpresa.

"Non è una questione di genere - dichiara la cantante -. Semmai è una questione dello spirito che trasuda dalla persona con cui stai".



Ke$ha lancia anche la sua battaglia contro il bullismo e cita l'esempio del fratellino minore: "Ha 13 anni e viene preso in giro perché balbetta. Non tollero le persone che prendono in giro gli altri". E intanto è pronta a dichiarare guerra con il suo secondo album "Warrior". Una guerriera sexy.