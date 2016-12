L'altra Rodriguez posa in lingerie

foto Gq Correlati CHICA LATINA 09:22 - L'altra Rodriguez. No, le sorelline Belen e Cecilia stavolta non c'entrano. Lei è Genesis - metà venezuelana, metà cubana - e con la sua carica sexy si prepara a conquistare lo showbiz mondiale. L'attrice, che recentemente ha recitato con Will Farrell nel film "Casa de Mi Padre" e in "The Last Stand" con Arnold Schwarzneger, posa in lingerie su "GQ Magazine". E regala le prime foto bombastiche del 2013. - L'altra. No, le sorelline Belen e Cecilia stavolta non c'entrano. Lei è- metà venezuelana, metà cubana - e con la sua carica sexy si prepara a conquistare lo showbiz mondiale. L'attrice, che recentemente ha recitato con Will Farrell nel film "Casa de Mi Padre" e in "The Last Stand" con Arnold Schwarzneger, posa insu "". E regala le prime foto bombastiche del 2013.

La chica latina ha le idee chiare: "Il sesso per me è passione, il fatto che non riesci a staccarti le mani di dosso. Quello è il sesso che preferisco: forte, selvaggio, spontaneo", dichiarò a "Max".



Ipotizzando anche una sua teoria sulle ragazze sudamericane: "Tendono ad avere un atteggiamento più sensuale perché spesso crescono represse. Mostrare seni e c... è un modo per guadagnare la nostra indipendenza". Di sicuro Genesis l'ha già fatto.