- Il mondo della canzone piange una sua stella: Patti Page. La cantante americana è morta all'età di 85 anni in California in una casa di riposo a Encinitas, a nord di San Diego. Lo ha comunicato il suo portavoce. La Page, malata da oltre due anni, è deceduta forse per una crisi cardiaca. Nella sua lunga carriera, con 50 album all'attivo, vendette oltre 100 milioni di dischi.