Bieber, paparazzo muore per una foto

foto Olycom 16:20 - Voleva fotografare la nuova Ferrari bianca di Justin Bieber ma è morto, investito da un'auto in corsa. Il paparazzo, che non è stato ancora identificato, è stato infatti travolto a Los Angeles. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e si sa solo che al momento degli scatti il giovane cantante e idolo delle teenager non era a bordo della fuoriserie. - Voleva fotografare la nuovabianca di, investito da un'auto in corsa. Il, che non è stato ancora identificato, è stato infatti travolto a Los Angeles. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e si sa solo che al momento degli scatti il giovane cantante e idolo delle teenager non era a bordo della fuoriserie.

Da una prima ricostruzione si è scoperto che la polizia aveva appena fermato un amico di Bieber che era alla guida della Ferrai per un controllo di routine, così il paparazzo era appena sceso dalla sua di auto per immortalare il momento, forse pensava immaginava che ci fosse anche il cantante. Ma è stato travolto da un'altra vettura in corsa, che lo ha falciato. Il fotografo è morto subito dopo in ospedale.



Dal canto suo Bieber ha colto l'occasione per invocare leggi più severe contro i paparazzi: "Che questa tragedia - ha auspicato il cantante diciottenne - serva a fare approvare finalmente una legge che protegga la vita e la sicurezza di celebrità e poliziotti, di gente del pubblico che non c'entra niente e degli stessi fotografi".