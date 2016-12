Fabi: "Senza Shirin non ce l'avrei mai fatta"

foto Ufficio stampa 08:52 - E' tornato con un nuovo album, "Ecco", e Niccolò Fabi dopo la partenza a Montecatini con il suo tour girerà città importanti come Firenze, Milano, Roma e Torino. Da tre mesi è diventato di nuovo papà di Kim e a due anni e mezzo dalla perdita della piccola Olivia scomparsa a 22 mesi, a "Vanity Fair" ammette: "Senza la mia compagna Shirin non ce l'avrei mai fatta". - E' tornato con un nuovo album, "", edopo la partenza a Montecatini con il suo tour girerà città importanti come Firenze, Milano, Roma e Torino. Da tre mesi è diventato di nuovo papà di Kim e a due anni e mezzo dalla perdita della piccolascomparsa a 22 mesi, a "" ammette: "Senza la mia compagna Shirin non ce l'avrei mai fatta".

"Torno oggi, sì - racconta il cantautore -. Riparto in tournée, nuovo e diverso ma in fondo da qualche parte uguale. Quando guardo negli occhi Shirin penso che siamo stati fortunati, perché lei è fatta di una materia che gli scienziati dovrebbero studiare ed eravamo, lei ed io, le persone giuste per sopportare tutto questo. Eravamo le persone giuste, un'altra da lei non ce l'avrebbe mai fatta, né io senza di lei".



Niccolò spiega di aver "visto tanta vita, dunque tanta morte e tanta vita, tanto tutto". E quindi di essere di nuovo pronto a chiedere 'ma dove corrono tutti?', a dire "verranno a cercarci le cose che abbiamo ignorato", a promettere che "ci sarà sempre una cometa da seguire, un maestro da ascoltare". Per Fabi bisogna solo ricordarsi che "ogni volta che l'amore si è nascosto, o l'hai trovato eppure non l'hai detto, non è mai tardi per farlo. Per dire tutte le parole che ti sono rimaste in testa. E ripartire senza lasciare indietro niente".