"Twilight" è il film più brutto di sempre

VAMPIRI SUL RED CARPET 10:03 - Di sicuro, tra i partecipanti al sondaggio del sito Usa Rifftrax per decretare il peggior film di tutti i tempi, non c'erano i fan di "Twilight". Perché in 500 mila hanno votato per la saga che ha come protagonisti i sexy vampiri Kristen Stewart e Robert Pattinson. Un sondaggio spietato che non ha risparmiato "Batman & Robin" firmato da Joel Schumacher, "Catwoman" di Halle Berry e "Spider-Man 3".

La classifica è incentrata soprattutto sui film americani, in particolare blockbuster, film action e, naturalmente, saghe. Tanto che "Twilight" conquista lo scettro come saga e non film in particolare.



Anche se il botteghino, che ha registrato il record di incassi per l'ultimo episodio, segnaala un altro trend. A sorpresa, anche personaggi molto amati come "Indiana Jones" (e il regno del teschio di cristallo) conquistano il 15esimo posto, mentre risulta più scontato il debutto al cinema di Rihanna con "Battleship" che si posiziona al 21esimo.



E non si salva neppure l'ultimo cpaitolo della trilogia "Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma" a metà classifica. Ma sono davvero questi i film peggiori di sempre?