Villaggio: "Nessuna emozione per gli 80 anni"

L'indimenticabile e amato ragionier Ugo Fantozzi festeggia un compleanno speciale. Paolo Villaggio spegne 80 candeline e non è per nulla emozionato e non ha paura della morte "perché ho il sospetto di sopravvivere". Per festeggiare arriva in libreria, il 4 gennaio "la tragica e definitiva trilogia" del suo "Fantozzi, rag.Ugo" con un saggio di "semiotica fantozziana" di Bartezzaghi.

L'attore racconta in una intervista all'Ansa che in realtà sta vivendo questi 80 anni "misteriosamente. Non pensavo di arrivarci lucidissimo. Vorrei avere la forza fisica di Totti, l'attività sessuale di Fabrizio Corona e le sue fidanzate e dormire meglio la notte". Fra i desideri: "Andare nella mia casa in Corsica con Penelope Cruz che è di una simpatia atroce. Oppure con Mario Monicelli, che purtroppo non c'è più, o con il mio fratello gemello Piero che è un grande matematico, vive negli Stati Uniti, e sono 4 anni che non lo vedo".



Con lui, Villaggio festeggerà il compleanno ma nel 2013. "Venerdì 18 gennaio a Palazzo Tursi, a Genova, dove sono nato, ci sarà una grande festa con 100 invitati. Parteciperanno Paolo Fresco, Renzo Arbore, Giuliano Montaldo, Dori Ghezzi, Gino Paoli e, incredibile a dirsi, Renzo Piano che non va mai a nessun evento e che ci lusinga con la sua presenza. Visto che ci sono molti anziani farei un anticipo di commemorazione mia, di mio fratello e di una quarantina di persone che mi sembrano cagionevoli di salute. Se la prendi per il verso giusto, è un'occasione perché sarà l'ultima volta che ci vediamo in cento", racconta Villaggio che è indeciso sull'abito da indossare. "Non so se mettere un cappottone di pelliccia oppure mi vesto come Silvio Berlusconi. Mio fratello che crede di essere del 1933 e invece siamo nati a due ore di distanza, il 30 dicembre del 1932, è capace di venire in sandali con i jeans strappati come i giovani Fantozzi di oggi. Ha l'arroganza di Marchionne che ha cento maglioni e viene sempre vestito male".



"Non sopporto le emozioni, devo fingere i sentimenti e non sono mai riuscito a piangere in vita mia, forse per autocontrollo", spiega Villaggio che quest'anno ha ricevuto il Premio Gogol per aver creato il personaggio di Fantozzi e vanta riconoscimenti come il Leone d'Oro alla carriera, il Pardo d'Onore e il David di Donatello.



La trilogia Rizzoli, che raccoglie per la prima volta in un unico volume: "Fantozzi", "Il secondo tragico libro di Fantozzi' e "Fantozzi contro tutti", con in appendice le parole del mondo fantozziano "è il libro più importante per me perché condensa la mia vita", sottolinea Villaggio. Ma chi sono i Fantozzi di oggi? "Hanno fra i 25 e i 40 anni, con capelli alla Balotelli, orecchini, tatuaggi, jeans stracciati. Sono presenzialisti, non hanno una lira in tasca. Prendono droghe, dalla cocaina a quelle nuove. Sono disperati, non vedono un futuro. Al massimo sono precari mentre Ugo Fantozzi aveva lo stipendio fisso. La loro situazione è tragica e lo sarà sempre di più. Per loro sarebbe stata ideale la fine del mondo dei Maya" dice Villaggio che si era preparato alla grande catastrofe. "Ho pensato che in quel caso bisognava mandare un missile extragalattico con le nostre testimonianze più gloriose. A questo mi ispiro nel mio spettacolo 'Anche la corazzata Potemkin è affondata' che andrà in scena a Roma a metà gennaio".