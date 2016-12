Johnny Depp regala una spiaggia alla fidanzata

foto Ap/Lapresse Correlati VAMPIRO PER TIM BURTON

Altro che "Ho scritto t'amo sulla sabbia": Johnny Depp per dichiarare il suo amore usa direttamente la spiaggia. L'attore ha infatti battezzato una baia della sua isola privata delle Bahamas, Little Hall's Comb, in onore della sua nuova fidanzata Amber Heard. i due si frequentano dallo scorso giugno, dopo che l'attore si è definitivamente separato dalla modella e attrice francese Vanessa Paradis, con cui è stato 14 anni.

Visualizzandola su una mappa, l'attore ha notato che una sezione dell'isola ricordava la forma di un fianco di donna: così ha deciso di chiamarla Amber's Cove, dedicandola alla fidanzata come regalo natalizio.



"Johnny ne sa parecchio di romanticismo, dopo essere stato per tanti anni con una donna francese - ha commentato una fonte al quotidiano britannico Sun - ora sta passando del tempo con Amber alle Bahamas e le ha donato una sua spiaggia personale come regalo di Natale".



Il 49enne Johnny ha conosciuto la 26enne Amber nel 2011 sul set di "The Rum Diary - Cronache di una passione", ma la relazione tra loro è iniziata ufficialmente solo dopo la separazione da Vanessa, con cui l'attore ha avuto due figli, Lily Rose e Jack. Amber aveva inizialmente interrotto la relazione affermando di voler restare single, ma secondo le fonti bene informate del "Sun", Johnny non aveva intenzione di rinunciare a lei.



Così per tutto settembre le ha mandato ogni giorno una poesia scritta apposta per lei e un bouquet di rose per convincerla a dargli un'altra chance. "Johnny non si è arreso - aveva riferito al tempo un'altra fonte - sentiva tremendamente la sua mancanza in estate. Entrambi amano la letteratura e il modo che lui ha usato per convincerla ha funzionato appieno. Una volta partiti per una vacanza romantica, sono tornati a essere una coppia. Johnny è uno che si innamora sul serio e ha giurato di non lasciarsi sfuggire dalle dita una ragazza come Amber, bella e intelligente".