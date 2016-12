Finocchiaro tra crisi di coppia e risate a teatro

foto Ufficio stampa 11:17 - Battute, situazioni esilaranti, ritmo, ironia, intelligenza, umanità, per una coppia protagonista di un matrimonio tra tradimenti, incomprensioni, rimpianti, nostalgie, problemi economici, famiglie più o meno allargate. Sono gli ingredienti dello spettacolo teatrale "Open Day" con protagonista Angela Finocchiaro assieme a Michele Di Mauro in scena al Piccolo Teatro Grassi dall'8 al 20 gennaio. - Battute, situazioni esilaranti, ritmo, ironia, intelligenza, umanità, per una coppia protagonista di un matrimonio tra tradimenti, incomprensioni, rimpianti, nostalgie, problemi economici, famiglie più o meno allargate. Sono gli ingredienti dello spettacolo teatrale "" con protagonistaassieme ain scena al Piccolo Teatro Grassi dall'8 al 20 gennaio.

Due genitori, separati da tempo, entrambi sui cinquanta, si sono dati appuntamento per iscrivere la figlia quattordicenne al primo anno delle superiori, in una scuola privata, dove la ragazza, un po’ incerta nello studio, sarà seguita con criteri moderni e senza troppa severità. Ai due viene richiesta un’intervista, di fronte a una webcam, per presentarsi.



Dai litigi interrotti da anni, ai discorsi intorno a una figlia che non si vede mai, ma è al centro di tutto, dai licei chic con presidi analfabeti alle incursioni mentali nella Grecia del IV secolo a. C., si intrecciano tensioni, speranze e qualche sorpresa: perchè il passato non è sempre come te lo ricordi e il futuro non è mai come te lo immagini. E non si capisce chi sia più confuso, se gli adolescenti o i loro genitori.



INFORMAZIONI Piccolo Teatro Grassi (via Rovello 2 – M1 Cordusio) Orari: martedì e sabato ore 19.30 (salvo sabato 19 gennaio, ore 16 e 19.30); mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.30; domenica ore 16 (salvo domenica 13 gennaio, ore 16 e 20.30). Lunedì riposo Durata: un’ora e 30 minuti senza intervallo Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro. Informazioni e prenotazioni 848800304