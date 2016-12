Litfiba, un capodanno fermi ai box

foto LaPresse Correlati DA GENNAIO IL TOUR DELLA REUNION 13:10 - Il cantante Piero Pelù sta male e così il concerto dei Litfiba di Capodanno, in programma in Sardegna, a Castelsardo, salta. A dare la notizia, dalla pagina Facebook della band toscana, e' stato lo stesso frontman che ha spiegato ai fan la situazione del suo stato di salute. "Questo messaggio a qualcuno potrà sembrare uno scherzo ma purtroppo non lo è..." scrive Pelù - Il cantante Piero Pelù sta male e così il concerto dei Litfiba di Capodanno, in programma in Sardegna, a Castelsardo, salta. A dare la notizia, dalla pagina Facebook della band toscana, e' stato lo stesso frontman che ha spiegato ai fan la situazione del suo stato di salute. "Questo messaggio a qualcuno potrà sembrare uno scherzo ma purtroppo non lo è..." scrive Pelù

Il problema è la cura alla quale Pelù si è dovuto sottoporre fino a qualche giorno fa. "A causa della inusuale, potentissima ma inevitabile cura a base di antibiotici - spiega - il mio fisico risulta estremamente debilitato e nessuna cura ricostituente (che comunque sto rigorosamente seguendo) per quanto potente e veloce mi potrebbe permettere di salire su un palco il 31 dicembre per fare 120 minuti di show super-rock senza correre il rischio, se non la certezza, di subire dopo delle pesantissime ricadute''.



"Sì - ribadisce la stessa rockstar -, purtroppo vi sto comunicando che per queste importanti ragioni lo show dei Litfiba del 31 dicembre a Castelsardo è stato, ahimé, annullato! Il primo ad essere deluso sono proprio io che ho combattuto in silenzio contro il tempo in queste settimane per cercare di essere pronto-prontissimo il 31 nella mia amatissima Sardegna ma non sempre le cose vanno come noi si vorrebbe che andassero".



"Così - prosegue ancora - dovrò passare tutte le vacanze a far cure ricostituenti e a mangiare cibi estremamente salutari e... insopportabilmente pallosi annaffiandoli con dosi omeopatiche di vino rosso... un vero incubo vi assicuro". Pelù comunque rilancia per il 2013: "Ma da gennaio tutto il circo del rock and roll riparte - scrive - e da lì in poi saranno fuochi e fiamme! Vi auguro buone vacanze e sappiate vi amo ogni giorno sempre di più! Vostro, Brado''.