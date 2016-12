Ramazzotti e Favino, coppia d'oro del cinema

12:03 - Sono Micaela Ramazzotti e Pierfrancesco Favino i più amati del cinema italiano nel 2012. A decretarlo il mensile "Ciak", attraverso un sondaggio sulle star più amate del grande schermo. L'interprete di "Posti in piedi in paradiso" conquista il primo posto con il 27% delle preferenze, seguita da Alba Rohrwacher e Ambra Angiolini. Tra i protagonisti maschili trionfa invece Favino (32%), che divide il podio con Marco Giallini ed Elio Germano.

Sono tutte under 35 le attrici che hanno conquistato il cuore degli italiani. In vetta alla classifica Micaela Ramazzotti, grazie anche al ruolo di cardiologa dal cuore infranto nella commedia di Carlo Verdone "Posti in piedi in paradiso". Secondo posto per l'attrice impegnata Alba Rohrwacher, perfettamente a suo agio sua nei ruoli drammatici ("Bella addormentata" di Marco Bellocchio) che in quelli comici ("Il comandante e la cicogna" di Silvio Soldini). A chiudere il trio femminile Ambra Angiolini, ormai stella della commedia nostrana con "Immaturi 2" e "Viva l'Italia".



Tra gli attori trionfa il fascino tenebroso di Pierfrancesco Favino (32%), indimenticabile nei panni dell'anarchico Pinelli in "Romanzo di una strage". A seguire Marco Giallini, volto noto del cinema italiano e nel cast del film natalizio "Una famiglia perfetta". Terzo posto per Elio Germano, che nella commedia "Magnifica presenza" di Ferzan Özpetek veste i panni di un giovane attore tormentato dai fantasmi.