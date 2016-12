Portman la migliore, Eddie Murphy il peggiore

foto Tgcom24 Correlati CHE COLPO DI TESTA! 13:03 - Chi sono i top e i flop di Hollywood? Mettendo a confronto stipendi e incassi degli ultimi film, "Forbes" ha stilato la classifica degli attori più redditizi e delle scommesse perse. Al primo posto tra gli interpreti più produttivi si piazza a sorpresa Natalie Portman. Ogni dollaro investito su di lei ne vale ben 42,70. Nell'inferno dei produttori invece Eddie Murphy, che rende appena 2,30 dollari. - Chi sono i top e i flop di Hollywood? Mettendo a confronto stipendi e incassi degli ultimi film, "" ha stilato la classifica deglie delle scommesse perse.tra gli interpreti più produttivi si piazza. Ogni dollaro investito su di lei ne vale ben 42,70.invece, che rende appena 2,30 dollari.

Incrociando i dati sugli stipendi con i dati d'incasso degli ultimi tre film di ogni attore, Forbes ha scoperto che a guidare la classifica dei "cavalli vincenti" di Hollywood sono due donne. Al primo posto si piazza Natalie Portman che, grazie agli incassi al botteghino de "Il Cigno Nero", "Amici, amanti e..." e "Your Highness", ha fatto guadagnare 42,70 dollari per ogni dollaro scommesso su di lei.



Redditizio anche l'intero cast di "Twilight" con Kristen Stewart al secondo posto (40,60 dollari), Robert Pattinson al quarto (31,70 dollari) e Taylor Lautner al sesto posto (29,50 dollari). Medaglia di bronzo Shia LaBeouf con 35,80 dollari, che conquista il podio soprattutto grazie alla fortunata trilogia di "Transformers".



Tra le scommesse perse di Hollywood il primato spetta invece a Eddy Murphy che negli ultimi anni ha infilato un insuccesso dopo l'altro. Per ogni dollaro investito su di lui ne ha fatti guadagnare appena 2,30. Nel club dei sopravvalutati anche l'ex dottoressa di "Grey's Anatomy" Katherine Heigl (3,40 dollari) e Reese Witherspoon, a quota 3,90 dollari.