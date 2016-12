Ambra: "Mi sento un po' Nonna Papera"

foto LaPresse Correlati PIZZI E TRASPARENZE 09:50 - Ambra lancia il nuovo film "Mai Stati Uniti" dei Vanzina, nelle sale dal 3 gennaio, in cui interpreta la nevrotica Angela, segretaria single con frequenti attacchi di panico. L'attrice traccia un bilancio anche della sua vita privata in un'intervista del settimanale "F". Dal compagno Francesco Renga ("autentico nel dichiarareil suo essere difettato") alla cucina: "Sono Nonna Papera". lancia il nuovo film "" dei Vanzina, nelle sale dal 3 gennaio, in cui interpreta la nevrotica Angela, segretaria single con frequenti attacchi di panico. L'attrice traccia un bilancio anche della sua vita privata in un'intervista del settimanale "F". Dal compagno("autentico nel dichiarareil suo essere difettato") alla cucina: "Sono Nonna Papera".

"In Angela i cambiamenti di stato sono velocissimi: - spiega Ambra, raccontando il suo personaggio - chi le sta intorno le continua a parlare, ma in lei sono già avvenute sei o sette mutazioni. No, io ora non sono così, vivo un'inquietudine sana: chissà dove mi porterà".



E l'attrice è stata da sola per un po' proprio come Angela: "Ho vissuto anni da single e ogni tanto cadevo nella fase: stasera solo gelato o lasagne surgelate. Ora ho una passione per le cose create dentro casa. Non so quanto dura. Non è che divento Nonna Papera. Adesso però sono Nonna Papera. Per un po'".



Dalla cucina alla vita reale. Ambra ha sempre cercato di rendere più semplice possibile la sua esistenza di mamma e anche di compagna con la scelta di trasferirsi a Brescia con Francesco Renga: "Era la città che ci somigliava di più. Non è per fare i semplici, ma non amo la confezione. Rincorrere ideali che allontanano da quello che vuoi essere davvero crea rapporti formali che a me non interessano. Noi stiamo nel quartiere di Sant'Eufemia. A volte il fornaio mi dice che è già passato Francesco e il pane a casa c'è già. Siamo io e lui: punto".