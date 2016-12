Cinema, morto Charles Durning

foto Da video 21:16 - E' morto a New York, alla vigilia di Natale, l'attore Charles Durning, 89 anni, noto caratterista nel cinema americano, candidato due volte all'Oscar come migliore attore non protagonista e vincitore di un Tony award nel 1990 per la sua interpretazione ne "La gatta sul tetto che scotta". - E' morto a New York, alla vigilia di Natale, l'attore Charles Durning, 89 anni, noto caratterista nel cinema americano, candidato due volte all'Oscar come migliore attore non protagonista e vincitore di un Tony award nel 1990 per la sua interpretazione ne "La gatta sul tetto che scotta".

Era sul palcoscenico ormai da mezzo secolo. Sempre comprimario, ma con parti memorabili nella Stangata (1973), in Tootsie (1982) e anche in Prima Pagina, Quel pomeriggio di un giorno da cani. ''Una presenza familiare nel cinema, teatro e tv americani'', scrive il New York Times nel suo necrologio.