Usa, è morto l'attore Jack Klugman

16:39

- E' morto l'attore Jack Klugman. Lo ha riferito il figlio Adam aggiungendo che il padre si è spento a Los Angeles lunedì pomeriggio. Klugman, che aveva 90 anni, era conosciuto per aver interpretato Oscar Madison nella serie televisiva "La strana coppia" (1970-1975), e poi il dott. Quincy nell'altra serie "Quincy, Me" (1976-1983). L'attore, che negli anni '80 perse la voce per un cancro a una corda vocale, è spirato con a fianco la moglie.