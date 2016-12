Vasco Rossi attaccato su Facebook, la sua pagina ufficiale riempita di "escrementi" digitali

foto Facebook 13:28 - Solamente nella tarda mattinata la pagina ufficiale di Vasco Rossi su Facebook è tornata ad essere online. Il popolare cantante è stato preso di mira da un gruppo denominato "Shit Army". Immediata la gioia manifestata dai fan (che sono oltre tre milioni e centomila sul social network), preoccupati per il temporaneo, breve e inatteso stop comunicativo su Fb. - Solamente nella tarda mattinata la pagina ufficiale di Vasco Rossi su Facebook è tornata ad essere online. Il popolare cantante è stato preso di mira da un gruppo denominato "Shit Army". Immediata la gioia manifestata dai fan (che sono oltre tre milioni e centomila sul social network), preoccupati per il temporaneo, breve e inatteso stop comunicativo su Fb.

Migliaia di messaggi offensivi

La pagina del Blasco era stata invasa da post offensivi, in gergo una "shitstorm", ovvero "tempesta di feci". Il rocker ha tranquillizzato i suoi supporter attraverso la "Redazione Il Blasco", altro suo canale web, con un messaggio: "Ciao Soliti, niente paura, abbiamo sospeso la pagina ufficiale di Vasco per urgenti 'pulizie'! Ve la riapriremo al più presto!".



L'attacco è arrivato dagli amministratori di un'altra pagina di Fb, "Shit Army", che si autodefinisce "organizzazione che si occupa di ricerca e sviluppo nel campo delle shitstorm" e che nei giorni scorsi aveva creato on line "Shitstorm Vasco Rossi", con tanto di data "dell'evento": domenica 23 dicembre, dalle 20 alle 5 del mattino. In pratica, "un attacco di massa nei confronti di un obiettivo, nel nostro caso di una pagina", durante il quale "ogni partecipante deve scrivere tutto ciò che possa disturbare gli utenti di una pagina. Lo scopo è debellare il fenomeno delle pagine cancro che si sta ormai diffondendo per tutta Facebook. Una pagina cancro è una pagina che ruba immagini da altre pagine facendole passare per proprie senza citare la pagina creatrice, o che pubblica immagini e contenuti assolutamente idioti per un pubblico di imbecilli".



Vendetta per la querela a Nonciclopedia

"Ciao Vasco, questo è per Nonciclopedia", si legge in un post su "Shit Army". Il riferimento è alla "querelle" tra Vasco e il sito web satirico, querelato dall'artista proprio per i contenuti giudicati offensivi della pagina dedicata al Blasco. C'era poi stata nell'ottobre 2011 una momentanea pace, con la promessa di ritiro della denuncia e la riapertura del sito, ma la "tregua" in realtà era durata pochi giorni. Immediata la reazione del popolo del Blasco, che ha replicato con centinaia di post sul web contro gli ideatori di "Shit Army" e dell'attacco al rocker.



Vasco su Facebook: "Buon Natale a tutti... i Soliti!"

"Buon Natale a tutti... i Soliti!". E' il messaggio, siglato V.R., comparso nel primo pomeriggio sulla pagina Facebook di Vasco Rossi. Il messaggio ha collezionato in poco più di mezz'ora quasi 14mila 'Mi piace' e oltre 1.300 post di auguri al rocker.