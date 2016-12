Gangnam style sfonda il miliardo di clic

foto Da video Correlati GANGNAM-STYLE MANIA 12:57 - Nella storia di Youtube nessuno aveva mai raggiunto tali cifre. Il video "Gangnam style", del rapper sudcoreano Psy, continua a macinare record su record: è il primo a superare la soglia, finora inimmaginabile, del miliardo di visualizzazioni. Uscito lo scorso luglio, già a novembre aveva conquistato la palma del più visto con 815 milioni di clic, scalzando la hit romantica "Baby" dell'enfant prodige Justin Bieber. - Nella storia di Youtube nessuno aveva mai raggiunto tali cifre. Il video "", del rapper sudcoreano, continua a macinare record su record: è il primo a superare la soglia, finora inimmaginabile, del. Uscito lo scorso luglio, già a novembre aveva conquistato la palma del più visto con 815 milioni di clic, scalzando la hit romantica "Baby" dell'enfant prodige Justin Bieber.

In pochissimo tempo Psy (al secolo Park Jae-Sang) è diventato una celebrità mondiale, con un introito di tutto rispetto. Pare infatti che il 34enne Psy abbia incassato nell'ultimo anno quasi otto milioni di dollari.



Come ogni star che si rispetti anche Psy ha deciso di comprare casa vicino a Beverly Hills, acquistando un lussuoso appartamento di oltre 250 metri quadrati. Il novello Paperon De' Paperoni orientale ha voluto pagare in contanti l'intera dimora, pari a 1.25 milioni di dollari.



A quanto riferisce il sito Tmz la trattativa è stata condotta in segreto e all'atto della conclusione formale dell'affare Psy si è fatto scortare da diversi agenti di sicurezza e guardie del corpo. Tanta sicurezza era dovuta alla necessità di proteggere l'enorme somma che il cantante aveva con sé, contanti che si è fatto recapitare direttamente dalla Corea. Chissà che il passo successivo di Psy sia aprire un conto in banca e farsi dare un libretto degli assegni.